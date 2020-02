Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 20-jähriger Pedelecfahrer ins Krankenhaus

Sundern (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto musste am Montagabend ein 20-jähriger Pedelecfahrer ins Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann aus Sundern gegen 18.30 Uhr mit seinem Pedelec von der Straße "Röhre" kommend in Richtung Innenstadt. Als er den Einmündungsbereich mit der Hauptstraße querte, um in Richtung Gartenstraße zu fahren, kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Das Auto eines 50-jährigen Sunderners war auf der Hauptstraße in Richtung Stockum unterwegs. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Pedelecfahrer schwere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst betreut und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde abgeschleppt.

