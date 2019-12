Polizei Dortmund

POL-DO: Frau fährt in Auto ihres Mannes - Ehemann beleidigt Polizisten

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1517

Nach einem Unfall am Samstag (28.12.2019) auf der Unionstraße in Dortmund beleidigte ein 32-jähriger Audi-Fahrer die Polizisten. Ein anderer Autofahrer steuerte seinen Pkw knapp an einem Polizeibeamten vorbei.

Gegen 16.30 Uhr fuhr der 32-Jährige Dortmunder auf der Unionstraße in Richtung in Richtung Sunderweg. Ihm folgte seine 29-jährige Ehefrau in einem VW. Nach ersten Erkenntnissen musste der Audi-Fahrer kurz vor der Heinrich-Wenke-Straße einem stehenden Pkw abrupt ausweichen.

Vermutlich wegen des zu geringen Abstands fuhr die VW-Fahrerin in das Auto ihres vorausfahrenden Ehemanns. Sein Audi schleuderte in den Skoda des wartenden 46-jährigen Dortmunders. Dieser wiederum rutschte in den Audi eines 30-jährigen Fahrers. Der Rettungsdienst transportierte die über Schmerzen klagende 29-jährige Frau in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den vier Pkw beträgt geschätzt insgesamt 18.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme beleidigte der Audi-Fahrer die Polizisten, was eine Strafanzeige nach sich zieht. Sein Verhalten ließ insgesamt Zweifel daran erkennen, ob er charakterlich zum Führen eines Kraftfahrzeugs geeignet ist. Darüber informierte die Polizei die Führerscheinstelle der Stadt Dortmund.

Während der Unfallaufnahme fuhr ein am Unfall nicht beteiligter Fahrer mit seinem Pkw wenige Zentimeter an einem Polizeibeamten vorbei, der im abgesperrten Bereich für Vermessungsarbeiten eingesetzt war und dafür auf dem Boden kniete. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen den Mann.

