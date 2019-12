Polizei Dortmund

POL-DO: Auto überschlägt sich bei Unfall auf der A1 - zwei Schwerverletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1519

Auf der A1 bei Werne hat sich am Sonntagmorgen (29. Dezember) der Wagen eines 49-jährigen Duisburgers überschlagen. Beide Insassen wurde schwer verletzt.

Zeugenaussagen zufolge fuhr der Fahrer des Ford gegen 8.35 Uhr auf der Autobahn in Richtung Bremen, als er in Höhe der Lippebrücke aus bislang ungeklärter Ursache gegen die mittlere Leitplanke stieß. Der Wagen prallte ab und rutschte anschließend über die Fahrstreifen hinweg in Richtung der rechten Leitplanke. Er durchbrach diese und überschlug sich anschließend. Nach mehreren Metern kam der Wagen im angrenzenden Graben zum Stehen. Anschließend geriet der Ford in Brand. Zuvor hatten sich die beiden Insassen (49 und 28 Jahre aus Köln) selbstständig aus dem Wrack befreien können. Zeugen hielten an und kümmerten sich um die beiden Schwerverletzten.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten musste der rechte Fahrstreifen der A1 in Richtung Bremen bis 12 Uhr gesperrt werden. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

