Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach 70-jährigem Mann aus Berlin

Bild-Infos

Download

Grabow (ots)

Seit Donnerstag, 20.06.2019, wird der 70-jährige Kuno Sietz aus Berlin vermisst. Der Pkw des Vermissten wurde in Grabow aufgefunden, es ist zu vermuten, dass sich Herr Sietz noch im Bereich befindet. Personenbeschreibung: - 1,80 m groß, - schlanke Gestalt - kurze graue Haare Bekleidung: - blaue Trainingshose - dunkle Hauslatschen. - Oberbekleidung ist unbekannt. Auffällig ist eine wahrnehmbare Lähmung der rechten Gesichtshälfte. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zur Auffindung des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Ludwigslust unter der Telefonnummer (03874) 4110, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. im Auftrag Mathias Elert Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Busch Stefanie

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell