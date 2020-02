Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in das Erlebnisbad +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Sonntag, den 02. Februar 2020, in das Erlebnisbad der Stadt Delmenhorst eingebrochen. Zwischen 02:10 Uhr und 05:10 Uhr gelangten sie durch das Zerstören einer Verglasung in die Innenräume des Gebäudes. Dort entwendeten sie Bargeld aus einem Tresor, bevor sie das Gebäude wieder verließen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf einen Betrag in fünfstelliger Höhe geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von zwei Tätern ausgegangen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum Beobachtungen im Bereich der Straße "Am Stadtbad" und den "Graftwiesen" gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-428 zu melden (142690).

