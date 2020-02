Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf:

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 01.02.2020, befährt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Zeitraum zwischen 18:00 und 22:15 Uhr in Delmenhorst die Oldenburger Straße in stadteinwärtige Richtung und überfährt vor dem Kreuzungsbereich Oldenburger Straße / Brauenkamper Straße / Dwoberger Straße eine Verkehrsinsel, wodurch das dort aufgestellte Verkehrszeichen zerstört wird. Anschließend entfernt sich der / die Unfallfahrer/in unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund aufgefundener Trümmerteile vor Ort könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Renault gehandelt haben. Die Schadenshöhe beträgt ersten Schätzungen zufolge 500,- Euro.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter Tel. 04221-1559-0 in Verbindung zu setzen.

