Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen am Samstag, 01.02.2020

Delmenhorst (ots)

Wohnungseinbruchdiebstahl - Wildeshausen -

Ein Einfamilienhaus im Oldenburger Weg war im Zeitraum von Donnerstag, 30.01., 08:00 Uhr bis Freitag, 31.01., 16:00 Uhr das Ziel eines Einbruchs. Nach Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Schmuck und Bargeld im geringwertigen Bereich entwendet.

Tageswohnungseinbruch - Ganderkesee -

Am Freitag, 31.01., wurden bei einem Bungalow im Nordweg nach Aufhebelen einer rückwärtigen Terrassentür die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zu eventuellem Diebesgut sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Zeugenhinweise werden an die Polizei in Wildeshausen unter 04431-941-115 erbeten (00138577).

