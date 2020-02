Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Diebstahl von Schutzplanen; Einbruch in Einfamilienhaus - jeweils mit Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Brake, Philosophenweg: Diebstahl von Sichtschutzplanen Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Samstag, den 01.02.2020, gegen 16:00 Uhr, wie sich ein Mann an den Bauzäunen zu schaffen machte, die derzeit auf dem Gelände des Gymnasiums am Philosophenweg, Brake, aufgestellt sind. Bei genauerer Hinsicht fiel dem Zeugen auf, dass der Mann Sichtschutzplanen, die an den jeweiligen Zäunen angebracht waren, abgetrennt und in einem mitgeführten Anhänger seines Fahrrades verstaut hatte. Der dreiste Dieb ergriff die Flucht, als er vom Zeugen angesprochen wurde. Personen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401-9350 in Verbindung zu setzen.

Berne, Am Umfluter: Einbruch in Einfamilienhaus Eine böse Überraschung musste ein Ehepaar aus Berne, Am Umfluter, erleben, als es am Samstagabend kurz vor Mitternacht nach Hause zurückkehrte. Ein Einbrecher hatte ihr Einfamilienhaus während ihrer abendlichen Abwesenheit heimgesucht und Schmuck in bislang noch unbekannter Höhe entwendet. Zutritt hatte er sich zuvor durch die Terrassentür des Hauses verschafft. Sachdienliche Hinweise werden erbeten von der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401-9350.

