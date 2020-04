Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Versuchter Einbruchdiebstahl in Bassum

Diepholz (ots)

PK Syke

Bassum - Versuchter Einbruchdiebstahl in Zahnarztpraxis Am Montag, den 13.04.2020, gegen 00.25 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Zahnarztpraxis an der Bremer Straße in 27211 Bassum. Es wurde augenscheinlich kein Diebesgut entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Verdächtige Beobachtungen und Hinweise können bei der Polizei Bassum (04241/802910) und der Polizei Syke (04242/9690) gemeldet werden.

PI Diepholz, PK Sulingen und PK Weyhe melden Fehlanzeige.

