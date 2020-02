Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Dienstagmorgen (11.02.2020) zwei Kinder leicht verletzt worden. Eine 35-jährige Autofahrerin war gegen 07.30 Uhr auf der Wiener Straße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Am Wilhelm-Geiger-Platz bog sie mit ihrem Opel nach links in die Grazer Straße ab und stieß mit zwei Kindern, die gerade die Fußgängerfurt überquerten, zusammen. Die 13-Jährige und der Elfjährige wurden dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst kam vor Ort und kümmerte sich um die verletzten Kinder. Ein Sachschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell