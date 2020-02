Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Freitagabend (07.02.2020) in der Forststraße und in der Lindenspürstraße mehrere Mülltonnen entzündet. Ein Passant alarmierte gegen 20.40 Uhr die Feuerwehr und die Polizei, als er im Bereich der Lindenspürstraße eine brennende Mülltonne sah. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am nächsten Tag meldete ein Anwohner der Forststraße, dass gegen 20.30 Uhr auch die Mülltonnen an seinem Haus brannten, er diese aber selbstständig gelöscht hatte. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

