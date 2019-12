Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Rollerfahrerin stürzt

Recklinghausen (ots)

Am Vormittag, um 11:00 Uhr, fuhren ein 47-jähriger Autofahrer aus Hünxe und eine 55-jährige Rollerfahrerin aus Gladbeck nebeneinander auf der Sandstraße. Als der 47-Jährige den Fahrstreifen wechseln wollte, wich die 55-Jährige aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei touchierte sie den Bordstein und stürzte. Die Rollerfahrerin wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. An dem Roller entstand 200 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell