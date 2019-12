Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Castrop-Rauxel: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten

Dienstag, in den Nachmittagsstunden, hebelten Unbekannte die Wohnungstür auf, um dann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Theodor-Heuss-Straße einzudringen. Die Täter suchten in allen Räumen nach Wertsachen und nahmen Bargeld und Schmuck mit.

Castrop-Rauxel

Dienstagmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf der Uferstraße eingebrochen waren. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf und drangen dann ein. Sie nahmen mehrere Parfümflaschen mit.

Hinweise erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter Tel. 0800/2361 111.

