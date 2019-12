Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 33-Jährige bei Unfall leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 19:00 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Mann aus Oberhausen mit seinem Auto auf der Hans-Sachs-Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich mit der Gladbecker Straße kollidierte der 24-Jährige aus unbekannten Gründen mit dem Auto einer 33-jährigen Autofahrerin aus Bottrop. Sie musste verkehrsbedingt warten. Die Bottroperin verletzte sich leicht, sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Beide Autos wurden abgeschleppt werden, weil sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste die Hans-Sachs-Straße stellenweise gesperrt werden.

