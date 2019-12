Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Motorradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 13:30 Uhr, wollte ein 39-jähriger Autofahrer aus Gladbeck von der Maria-Theresien-Straße auf die Bottroper Straße in Richtung Osten abbiegen. Auf der Bottroper Straße in Richtung Gladbeck fuhr ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Gladbeck. Im Bereich der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand 12.000 Euro Sachschaden.

