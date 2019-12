Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Scheunenbrand an der Merklinder Straße

Recklinghausen (ots)

Heute, gegen 1.15 Uhr, meldeten Anwohner den Brand einer Scheune an der Merklinder Straße. In der Scheune waren Stroh- und Heuballen gelagert. Die Feuerwehr konnten den Brand nicht mehr löschen, so dass diese kontrolliert abbrannte. Es entstand umfänglicher Sachschaden. Das Fachkommissariat für Branddelikte hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

