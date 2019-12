Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Dienstagvormittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten silbernen BMW 5er Baureihe an der Straße Am Dornbusch. An dem Fahrzeug entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro hinterließ ein unbekannter Autofahrer an einem Fahrzeug an der Stenkhoffstraße. Der schwarze VW Scirocco war zwischen Montagmorgen und Dienstagnachmittag an der Unfallstelle geparkt. Der Unfallverursacher flüchtete ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Gladbeck

Am Dienstag, zwischen 14:00 Uhr und 15:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Autofahrer eine Mercedes A-Klasse. Der Unfallverursacher hat sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um den Fahrbahnrand der Weberstraße. Es ist ein Sachschaden von ca. 1500 Euro entstanden.

Marl

In der Nacht zu Dienstag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Golf Plus auf einem Parkplatz an der Glatzer Straße. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise liegen nicht vor.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell