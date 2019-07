Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - 33-jähriger Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Sögel (ots)

Am Montagabend wurde in der Industriestraße ein 33-jähriger Autofahrer kontrolliert. Der Mann stand unter Drogeneinfluss. Im Krankenhaus in Sögel wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet-

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell