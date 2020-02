Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstagmorgen (08.02.2020) in eine Gaststätte an der Lautenschlagerstraße eingebrochen. In der Zeit zwischen 02.00 Uhr und 08.20 Uhr öffneten sie mit Gewalt eine Notausgangstür und gelangten so in den Außenbereich der Gaststätte. Nachdem sie den Betrieb durchsucht hatten, gelang ihnen offenbar ohne Beute unerkannt die Flucht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

