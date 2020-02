Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mönchfeld (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstagmorgen (08.02.2020) in ein Bürogebäude an der Steinbuttstraße eingebrochen. Gegen 05.00 Uhr hebelten Unbekannte offenbar ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten Räume sowie Schränke und stahlen einen Tresor mit mehreren Tausend Euro Bargeld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand warfen die Täter den Tresor mutmaßlich aus dem Fenster und transportierten ihn im Anschluss mit einem unbekannten Fahrzeug ab. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

