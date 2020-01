Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn/Südlohn - Tankschloss geknackt und Diesel gestohlen

Stadtlohn/Südlohn (ots)

Rund 350 Liter Diesel haben Unbekannte am Wochenende in Stadtlohn illegal aus einem Bagger abgezapft. Das Fahrzeug hatte auf einer Baustelle an der L572 in Hundewick gestanden. Um an ihre Beute zu kommen, brachen die Täter das Tankschloss auf. Zudem entwendeten sie Verkehrsschilder, die zum Sichern der Baustelle dienten.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete am Wochenende auch an der B70 zwischen Südlohn-Oeding und Vreden. Dort stand ein Bagger auf einer Baustelle nahe der Einmündung der K14. Den Tätern gelang es in diesem Fall jedoch nicht, den Tankdeckel aufzubrechen.

Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

