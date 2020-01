Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Spiegel stoßen gegeneinander

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer am Montag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Der 30-Jährige befuhr gegen 06.40 Uhr mit einem Lkw die Wessumer Straße stadtauswärts. Nach Angaben des Legdeners kam ihm im Abschnitt zwischen Kreisverkehr Graeser Straße und Rentmeisterskamp ein hell lackierter Wagen in der Größe eines Transporters entgegen. Dessen Spiegel habe in seine Fahrspur hineingeragt und sei mit seinem Außenspiegel zusammengestoßen. Der andere Beteiligte sei weitergefahren, ohne anzuhalten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

