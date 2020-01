Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mehrere Pkw beschädigt

Gronau (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurden auf der Gronauer Straße mehrere Autos beschädigt (Dellen, Kratzer, abgetretene Außenspiegel). Bislang liegen drei Anzeigen vor. Auch in der Nacht zum Montag kam es zu einer solchen Tat - in diesem Fall auf der Lortzingstraße. Bereits in der Zeit von Donnerstag, 15 Uhr, bis Samstag, 14 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter auf der Straße "Alter Postweg" einen Pkw. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

