Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrüche in Gaststätten

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Sonntag drangen noch unbekannte Einbrecher gegen 06.00 Uhr in eine Gaststätte an der Ecke Franzstraße/Ewaldstraße ein. Entwendet wurde nichts.

Bei einem weiteren Einbruch aus derselben Nacht in eine Gaststätte an der Franzstraße erbeuteten der oder die Täter Bargeld.

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe wird von einem Tatzusammenhang ausgegangen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

