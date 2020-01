Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Firmenanhänger entwendet

Gescher (ots)

Einen Fahrzeuganhänger haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag in Gescher gestohlen. Der Anhänger des Herstellers Saris ist weiß lackiert, hat einen Kastenaufbau und darauf eine Firmenaufschrift. Er hatte verschlossen auf einem Firmengelände an der Schildarpstraße gestanden. Um Hinweise zur Tat und zum Verbleib des Anhängers bittet die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell