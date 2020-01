Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Drohne aus Pkw gestohlen

Bocholt (ots)

Eine Drohne erbeutete in der Nacht zum Montag ein noch unbekannter Dieb aus einem Pkw. Zwischen Sonntag, 21.00 Uhr, und Montag, 03.30 Uhr, hatte er dazu auf der Kleiststraße einen Pkw aufgebrochen. Neben der Drohne der Marke DJI entwendete der Täter auch drei dazu gehörige Akkus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

