Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrgäste belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend (08.02.2020) mehrere Fahrgäste in einer Stadtbahn belästigt. Der Mann war gegen 19.00 Uhr in der Stadtbahn der Linie U1 in Richtung Vaihingen unterwegs und sprach mehrere Fahrgäste in provokanter Weise an. Als der Unbekannte auch eine Rollstuhlfahrerin und ihren Begleiter belästigte, stellte sich ein 34 Jahre alter Mann dazwischen. Der Unbekannte reagierte sehr aggressiv auf diesen Umstand und bedrohte den 34-Jährigen, woraufhin dieser die Notbremse zog, um den Bahnfahrer auf den Sachverhalt aufmerksam zu machen. An der Stadtbahnhaltestelle Südheimer Platz verwies der Fahrer den aggressiven Fahrgast der Bahn und setzte im Anschluss seinen Weg fort. Zeugen, insbesondere die Rollstuhlfahrerin und ihr Begleiter, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

