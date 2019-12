Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Vekehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Anschlussstelle Cloppenburg verursacht und geflüchtet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht nach einem schwarzen Lkw aus dem Zulassungsbezirk Westerstede, der am Montag, 16. Dezember 2019, gegen 14:10 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Cloppenburg verursachte.

Der unfallflüchtige Lkw wechselte vom Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Cloppenburg auf den Hauptfahrstreifen in Fahrtrichtung Hamburg und touchierte hier einen Sattelzug eines 62-Jährigen aus dem Landkreis Limburg-Weilburg. An der weißen Sattelzugmaschine entstand auf der rechten Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Der unfallverursachende Lkw soll auf seiner offenen Ladefläche Gerüstteile transportiert haben.

Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435/9316-0 zu melden (1495875).

