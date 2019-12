Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten auf der Munderloher Straße in Hatten am 07. Dezember 2019 +++ Nachtragsmeldung

Delmenhorst (ots)

Leider müssen wir mitteilen, dass der 89-jährige Golffahrer aus Hatten am heutigen Tage, 16. Dezember 2019, in den frühen Morgenstunden seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlag.

Ursprungsmeldung:

Am Samstagabend, 07.12.2019, gegen 18:45 Uhr, kam es auf der Munderloher Straße in Hatten zu einem Auffahrunfall zwischen einem VW Golf und einem Traktor mit angehängtem Futtermischwagen. Der 89-jährige Golffahrer aus Hatten befuhr die Munderloher Straße in Richtung Kirchhatten und fuhr aus bislang unbekannten Gründen auf das in gleicher Richtung fahrende, aber zur Unfallzeit verkehrsbedingt wartende, landwirtschaftliche Gespann auf. Der 29-jährige Traktorfahrer aus Hatten beabsichtige zum Unfallzeitpunkt nach rechts in den Hartmannsweg abzubiegen. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich der Golf-Fahrer und seine beiden Insassinnen, zwei 76-jährige Frauen aus dem Landkreis Oldenburg, schwer und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der 29-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Sowohl an dem VW Golf, als auch an dem Futtermischwagen entstand hoher Sachschaden. Der Schaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

