Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drei Mal mit Betäubungsmittel ertappt

Görlitz (ots)

Am Dienstagabend (25. Juni 2019) ertappte die Bundespolizei in Görlitz innerhalb von zwei Stunden drei in der Neißestadt wohnende Deutsche, die Betäubungsmittel mit sich führten. Die drei Verdächtigen im Alter von 33, 36 und 43 Jahren wurden zu unterschiedlichen Zeiten in der Bahnhofsstraße und der Schillerstraße angetroffen.

Alle Männer erhielten Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Insgesamt wurden bei den Kontrollen 1,7 Gramm Crystal, 4,0 Gramm Cannabis und 1,0 Gramm Marihuana sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

Pressesprecher

Ralf Zumbrägel

Telefon: 0 35 81 - 3 62 67 21

E-Mail: bpoli.ludwigsdorf.presse@polizei.bund.de

Twitter: @bpol_pir

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell