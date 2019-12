Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Montag, gegen 17:35 Uhr, kam es auf der Bremer Straße in Höhe Langenwischstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Pkw. Zur Unfallzeit befuhr ein 53-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst mit seinem Pkw Mercedes die Bremer Straße stadteinwärts. Beim Abbiegen nach links in die Langenwischstraße kollidierte der 53-Jährige aus bislang unbekannten Gründen gegen einen entgegenkommenden Pkw Skoda eines 41-jährigen Fahrzeugführers aus Bremen. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pkw Skoda wurde im Anschluss an den Zusammenstoß gegen eine Lichtzeichenanlage geschleudert, an der Sachschaden entstand. An beiden beteiligten Pkw entstand hoher Sachschaden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Der 41-jährige Bremer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der 53-jährige Delmenhorster wurde leicht verletzt.

