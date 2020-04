Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syker erhält Falschgeld - Böschung in Hüde brannte - Ungeklärter Unfall in Weyhe ---

Diepholz (ots)

Hüde - Böschung in Brand gesetzt

Unbekannte haben am Ostermontag gegen 10.00 Uhr an einem in der Burlager Straße befindlichen See Schilf und einen Baum in Brand gesteckt. Die Feuerwehr konnte das, als Flächenbrand gemeldete, Feuer schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache bzw. zu den mutmaßlichen Brandstiftern aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Syke - Falschgeld erhalten

Ein Syker Bürger hatte am Freitagabend ein Smartphone verkauft und dafür unbemerkt Falschgeld erhalten. Der Kontakt war über eine Online-Anzeigen-Verkaufsplattform zustande gekommen und der Käufer war zur Übergabe aus Wilhelmshaven erschienen. Nachdem der private Handel reibungslos vonstatten gegangen war, wollte der Verkäufer das erhaltene Geld am Bankautomaten eines Geldinstitutes einzahlen. Dabei wurde das Geld einbehalten und als Fälschung entlarvt. Die Polizei rät zu besonderer Vorsicht und bittet, Geld von Unbekannten genau zu prüfen. Infos hierzu unter www.polizei-beratung.de

Weyhe - Unfall?

Bereits am Donnerstag vor Ostern kam es auf dem Lidl-Parkplatz an der Alten Hauptstraße in Weyhe zu einem mit unterschiedlichen Aussagen zum Hergang. Gegen Mittag war eine 31-jährige Pkw-Fahrerin rückwärts aus einer Parklücke gefahren. Ein 51-jähriger Fußgänger stand direkt hinter dem Pkw. Nach Aussage der Pkw-Fahrerin ist es zu keiner Berührung gekommen. Der Fußgänger sieht das anders, er will von dem ausparkenden Pkw berührt worden sein. Die Polizei konnte den Sachverhalt nicht auf dem Parkplatz klären. Daher bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Tel. 0421 / 80660 bei der Polizei Weyhe zu melden.

