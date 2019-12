Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Aggressiver 22-Jähriger greift Streife an; zwei Polizisten durch Tritte und Biss verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Ein im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses schlafender Mann rief am gestrigen Sonntagmorgen im Kasseler Stadtteil Rothenditmold eine Polizeistreife auf den Plan. Nachdem die Polizisten ihn geweckt hatten, griff er die Beamten völlig unvermittelt körperlich an und biss einen von ihnen. Beide Polizeibeamte erlitten leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der festgenommene 22-Jährige muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatten Bewohner des Hauses in der Walburger Straße gegen 06:30 Uhr die Polizei wegen des im Treppenhaus liegenden, fremden Mannes gerufen. Nachdem er durch die Streife geweckt wurde, schlug und trat der 22-jährige unvermittelt nach den Beamten und beleidigte sie. Ein Polizist erlitt durch die Tritte eine Verletzung am Bein, der zweite wurde von dem 22-Jährigen, der vollkommen außer Rand und Band war, in den Oberschenkel gebissen. Warum der junge Mann aus Kassel derart aggressiv reagierte, ist derzeit noch ungeklärt. Möglicherweise stand er jedoch unter Drogeneinfluss. Nach der Festnahme brachten ihn die Polizisten schließlich auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Ulrike Schaake Pressestelle Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell