Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeipräsidium sagt Motorradveranstaltungen ab

Trier/Wiesbaum (ots)

Das Polizeipräsidium Trier sagt die beiden Motorradsicherheitsveranstaltungen "Motorradsymposium" am 4. April in Wiesbaum und den für 24. Mai geplanten "Motorradsicherheitstag" in Trier ab. Grund sind die aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. "Leider müssen wir beide Veranstaltungen zum Schutz der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und unserer Kolleginnen und Kollegen absagen", sagt der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Trier, Karl-Peter Jochem. Zudem würden die eingesetzten Beamtinnen und Beamten derzeit im täglichen Dienst gebraucht und könnten nicht für die weiteren Planungen der Veranstaltungen abgestellt werden. Das Polizeipräsidium bedauere die Absage der in Bikerkreisen sehr beliebten Veranstaltungen und bittet um Verständnis. Ob es Ersatztermine gebe, sei derzeit noch nicht absehbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell