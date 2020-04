Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unbekannte legen Gegenstände auf die B 51 in Twistringen - Unfall mit drei Verletzten in Sulingen - Überraschung bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen ---

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Überraschung für die Polizei

Unbekannte haben der Polizeistation Bruchhausen-Vilsen gestern eine Freude bereitet und eine kleine Überraschung vor die Tür gelegt. Die Kollegen/Innen haben sich sehr darüber gefreut. (Fotos zum download im Presseportal).

Twistringen - gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrere Findlinge quer auf die Lindenstraße (B 51) gelegt. Durch diese "Straßensperre" wurden mehrere durchfahrende Fahrzeuge beschädigt. Die Steine stammen offensichtlich aus einem Steinbeet an der Lindenstraße. Im Ortgebiet wurden dann weitere Straßenhindernisse festgestellt, wie z. B. Pflastersteine auf der Lindenstraße, Warnbaken in der Kolpingstraße sowie ein Müllcontainer auf der St.-Annen-Straße. Trotz intensiver Suche konnten in der Nacht die Verursacher nicht gefunden werden. Zeugen, die etwas beobachten konnte, werden gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Syke - illegal Reifen entsorgt

Eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin hat am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr den Fund von vier abgelegten Reifen auf einer Grünfläche an der Ferdinand-Salfer-Straße gemeldet. Die Reifen müssen jetzt auf Kosten der Steuerzahler durch den städtischen Bauhof entsorgt werden. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich telefonisch bei der Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu melden.

Sulingen - Diebstahl von Fahrradteilen

Am Dienstag, in der Zeit von 07.45 Uhr bis 17.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in Sulingen, Lange Straße, von zwei Fahrrädern verschiedene Anbauteile wie z.B. Sattelstützen, LED Scheinwerfer, Hydraulikbremse und Ergon Griffe im Wert von im Wert von ca. 400.- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall mit Verletzten

Drei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom gestrigen Nachmittag. Gegen kurz nach 16:00 Uhr war eine 57-jährige Frau aus Sulingen mit ihrem PKW Skoda auf der B 214 aus Richtung Diepholz kommend unterwegs. Sie beabsichtigte an der Kreuzung zur B 61 nach links in Richtung Bassum abzubiegen. Hierbei missachtete sie jedoch offenbar das Rotlicht der Ampel und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW samt Anhänger. Der 60-jährige Mann aus Freistatt konnte mit seinem Mitsubishi einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und wurde ebenso leicht verletzt wie die 57-jährige und ihr 61-jähriger Beifahrer. Zwei Rettungswagen waren vor Ort und verbrachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Ladung des Anhängers, mehrere hundert Kilogramm Kies, verteilten sich auf der Fahrbahn. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war zudem die Feuerwehr Sulingen im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen.

Diepholz - Unfallflüchtige kehrt zurück

Eine 35-jährige Pkw-Fahrerin verursachte am gestrigen Donnerstag gegen 22.10 Uhr einen Unfall und entfernte sich dann zunächst. Sie verlor beim Abbiegen vermutlich die Kontrolle und überfuhr in der Straße Auf dem Esch eine Querungshilfe. Als sie später zum Unfallort zurückkehrte, wartete schon die Polizei auf sie. Die 35-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren und ein Schaden von rund 500 Euro.

Diepholz - Versuchter Diebstahl

Bereits am Sonntag, 05.04.2020, haben zwei unbekannte Männer versucht zwei Lampen der Landebahnbeleuchtung am Fliegerhorst Diepholz, Lehmender Damm, zu entwenden. In der Zeit von 18.15 bis 18.45 Uhr wurden sie von Zeugen aus der Entfernung dabei beobachtet. Der erste Täter wird als ca. 35-jähriger, ca. 180 cm großer augenscheinlich deutscher Mann beschrieben. Er trug schulterlange blonde Haare und eine Jeans. Der zweite Täter war ca. 45 Jahre alt, ebenfalls ca. 180 cm groß und hatte kurze blonde Haare. Sollte jemandem die Beschreibung bekannt vorkommen, oder hat jemand den versuchten Diebstahl beobachtet, so wird er/sie gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell