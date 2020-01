Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte entwenden Elektrogeräte aus Firmenfahrzeug - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Siebenbürger Weg 14./15.01.20

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch aus einem VW Caddy diverse Werkzeuge und richteten einen Schaden von etwa 2.000 Euro an. Den Ermittlungen nach hatte ein 57 Jahre alter Fahrer den Firmenwagen über Nacht im Siebenbürger Weg abgestellt und am frühen Morgen den Diebstahl bemerkt. Zu der Beute zählten sowohl Akku-Schrauber und -Bohrer sowie mehrere Spezialelektrowerkzeuge. Bisher steht nicht fest, wie die Unbekannten den Caddy öffneten, um an das Diebesgut zu gelangen. Daher hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Beobachten bitte an die Polizei Wolfsburg unter Telefon 05361-46460 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell