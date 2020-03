POL-KN: (VS-Villingen) Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Polizeipräsidium Konstanz

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin, der am Montagabend, kurz vor 16.30 Uhr, an der Abfahrt von der Bundesstraße 33 zur Wieselsbergstraße passiert ist, hat sich die 43-jährige Bikerin leichte Verletzungen zugezogen. Eine 74-jährige Frau fuhr mit einem Opel Corsa - von der B 33 kommend - auf der Abfahrt zur Wieselsbergstraße und wollte dort abbiegen. Hierbei achtete die Frau nicht auf die 43-jährige Radfahrerin, die auf dem parallel zur Wieselsbergstraße verlaufenden Radweg in Richtung Goldenbühlstraße unterwegs war. Bei einem folgenden Zusammenstoß zwischen dem Corsa und der Radfahrerin stürzte die Radlerin zu Boden und zog sich hierbei eine Kopfplatzwunde und eine Verletzung am Handgelenk zu. Eintreffende Rettungskräfte brachten die 43-Jährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. Bei dem Unfall war an dem Corsa und dem Fahrrad rund 1500 Euro Sachschaden entstanden.

