Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Metzgerei misslingt 23.2.-2.3.20

Tuttlingen (ots)

Ob es ein Täter in den letzten Tagen auf Bargeld oder auf etwas Nahrhaftes aus einer Metzgerei in der Bahnhofstraße abgesehen hatte, ist nicht bekannt. Jedenfalls zeugten am Montagmorgen Einbruchspuren sowohl an der Tür des Haupteingangs, als auch an der Rückseite des Gebäudes von einem Versuch, in die Metzgerei einzudringen. Hierzu benutzte der Unbekannte auch ein Hebelwerkzeug. Der Schaden an den Türen kann von der Polizei nicht genau beziffert werden. Er wird jedoch als gering eingeschätzt. Von dem Unbekannten fehlt jede Spur.

