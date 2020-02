Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Lehre: Unbekannte brechen in Kindergarten ein

Wolfsburg (ots)

Lehre, Campenstraße 07.-10.02.20

Lediglich mit einem Feuerlöscher als Beute flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in einen Kindergarten in Lehre. Der Tat auf dem Gelände an der Campenstraße ereignete sich am zurückliegenden Wochenende zwischen dem Freitagnachmittag und dem Montagmorgen. Den Ermittlungen nach zerstörten die Täter einfach ein Fenster des Gebäudes und stiegen danach ein. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Unbekannten vor. Die Polizei Lehre nimmt Beobachtungen zu dem Vorfall unter Telefon 05308-406990 entgegen.

