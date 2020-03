Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar) Trunkenheit im Verkehr und weitere Straftaten (29.02.2020)

Sulz am Neckar (ots)

Ein im Bereich Bahnhofstraße in Schlangenlinien fahrender, schwarz lackierter Dacia mit Rottweiler Kennzeichen wurde der Polizei am Samstagabend gegen 19.00 Uhr gemeldet. Der Lenker des Pkw soll hierbei mehrfach auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geraten sein.

Die Besatzung eines zivilen Dienstkraftfahrzeuges des Verkehrsdienstes Zimmern ob Rottweil wurde gegen 19.45 Uhr auf der Kreisstraße 5505 auf den in Richtung Wittershausen fahrenden Dacia aufmerksam. Der 63-jährige Lenker des Dacia bog im weiteren Verlauf von der Kreisstraße 5505 auf die Kreisstraße 5503 in Richtung Sigmarswangen ab, wo er schließlich angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Vorherige Aufforderungen der Polizei zum Anhalten ignorierte er trotz der Nutzung des Blaulichtes des Dienstkraftfahrzeuges.

Die Überprüfung des Tatverdächtigen führte zur Feststellung einer deutlichen Alkoholisierung, weshalb ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Auf der Fahrt zum Krankenhaus ließ sich der Tatverdächtige zu Beleidigungen und zu Widerstandshandlungen gegen die Polizeibeamten des Verkehrsdienstes hinreißen und schlug einem der Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht. Das Verhalten des 63-Jährigen setzte sich im Krankenhaus fort. Durch seine fortwährenden Beleidigungen und Widerstandshandlungen störte er zudem den Betrieb des Krankenhauses.

Der nicht einsichtige 63-Jährige musste nach der Entnahme der Blutprobe bis zu seiner Ausnüchterung in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Oberndorf am Neckar untergebracht werden. Nach dem Wert des durchgeführten Atemalkoholtestes ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der Untersuchung der bei ihm entnommenen Blutprobe einen Blutalkoholwert von über 2,0 Promille ergeben wird. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde beschlagnahmt.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu der Fahrt des Tatverdächtigen am Samstagabend im Zeitraum von 19.00 bis 19.45 Uhr geben können und Verkehrsteilnehmer, die in diesem Zeitraum bei dieser Fahrt gefährdet worden sein könnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz am Neckar, Tel. 07454 92746, zu melden.

