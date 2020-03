Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Erfolgreiche Personensuche durch Polizeihubschrauber (01.03.2020)

Tuttlingen (ots)

Erfolgreich endete am Sonntagnachmittag gegen 15.30 die Suche nach einer im Wohngebiet an der südlichen Stadtgrenze vermissten Person im Waldgebiet an der Witthohsteige. Der Mann, der um die Mittagszeit in seiner Wohnung nicht anzutreffen war und deshalb bei der Polizei als vermisst gemeldet wurde, war in einem sich in dem Waldgebiet befindlichen Steinbruch abgestürzt. Er wurde nach seinem Auffinden durch einen Notarzt versorgt und durch den Rettungsdienst in eine Unfallklinik gebracht.

