Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen) Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (01.03.2020)

Immendingen (ots)

Unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand der 31-jährige Lenker eines Mercedes-Benz A-Klasse, der am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr auf der Schwarzwaldstraße am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm und dort durch die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Tuttlingen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Dem Tatverdächtigen wurde zur Beweismittelsicherung in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Einen Führerschein konnten die Polizeibeamten nicht in Verwahrung nehmen, da die Fahrerlaubnis des 31-Jährigen wegen eines anderen Vorfalles bereits durch ein Gericht vorläufig wurde.

Nach dem Wert eines durchgeführten Atemalkoholtestes ist davon auszugehen, dass das Ergebnis der Untersuchung der entnommenen Blutprobe einen Blutalkoholwert von über 1,4 Promille ergeben wird. Weiterhin positiv reagierte ein durchgeführter Drogenschnelltest auf mehrere unterschiedliche Betäubungsmittel. Zur Verhinderung einer weiteren Fahrt des offensichtlich uneinsichtigen Tatverdächtigen wurden die Fahrzeugschlüssel seines Pkw sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell