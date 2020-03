Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Parkende Autos zerkratzt 29.2./1.3.20

Rottweil (ots)

Mindestens zwei Autos sind am vergangenen Wochenende in der Durschstraße von einem unbekannten Täter zerkratzt worden. Die beiden Besitzer der Fahrzeuge erstattete Anzeige, weil sie am Montagmorgen bemerkten, dass die komplette Seite ihre Autos mit einem scharfen Gegenstand zerkratzt worden war. Sie bemerken auch an weiteren Fahrzeugen, die hinter ihnen parkten, Kratzer im Lack. Wer die Schäden verursacht hat, ist nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter 0741 477410 entgegen.

