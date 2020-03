Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim) Unfallflucht am Samstagmittag auf dem Kauflandparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Bad Dürrheim (ots)

Zu einer Unfallflucht und der Beschädigung eines dort geparkten Mercedes Viano Kombis ist es am Samstag, im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, auf dem Kauflandparkplatz an der Dieselstraße gekommen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr ein Unbekannter gegen die linke Seite des Vianos und beschädigte so den Außenspiegel und den linken, hinteren Radlauf des auf dem Parkplatz abgestellten Kombis. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Bad Dürrheim (07726 93948-0) oder auch das Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) entgegen.

