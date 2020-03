Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Diebstahl von Werkzeug von einem Pkw (01.03.2020)

Tuttlingen (ots)

Zwei Werkzeugkoffer, einer aus Metall, der andere mit einem Lasermessgerät, entwendeten drei unbekannte Tatverdächtige in der Nacht zum heutigen Montag gegen 23.30 Uhr in der Königstraße von der Ladefläche eines im Bereich der Kreuzung Königstraße / Blumenstraße geparkten Pkw.

Die Tatverdächtigen wurden durch einen Zeugen bei dem Diebstahl am genannten Tatort überrascht und flüchteten an der Stadthalle vorbei zur Alleenstraße, wo sich das Trio trennte. Zwei Täter flüchteten weiter in Richtung Innenstadt, der dritte Tatverdächtige rannte in Richtung Karlschule davon.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die drei Tatverdächtigen, ein möglicherweise später benutztes Kraftfahrzeug oder den Verbleib der beiden Werkzeugkoffer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

