Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis) Neulingen-Bauschlott - Einbruch in ungenutztes Einfamilienhaus

Neulingen-Bauschlott (ots)

Ein leerstehendes Einfamilienhaus in Neulingen-Bauschlott war zwischen Donnerstag und Sonntag das Ziel von Einbrechern. Das Haus im Meisenweg, welches derzeit unbewohnt ist, wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagmittag von noch unbekannten Tätern heimgesucht. Diese nutzen einen Schleichweg hinter dem Haus, um sich unerkannt annähern zu können. Anschließend überstiegen sie einen Zaun und brachen das Kellerfenster auf, um in das Haus zu gelangen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume, entwendeten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen aber nichts. Anschließend verließen sie das Haus über die Terassentüre wieder. Der Polizeiposten Kieselbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 07231 186-3211 mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord in Verbindung zu setzen.

