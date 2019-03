Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher in Grötzingen nach Einbruch in Arztpraxis festgenommen

Karlsruhe (ots)

Ein 47-jähriger Einbrecher konnte am späten Sonntagabend nach einem Einbruch in eine Arztpraxis vorläufig festgenommen werden, nachdem er vor der Polizei in die Pfinz geflüchtet war.

Nach den bisherigen Erkennntnissen hebelte der 47-Jährige gegen 23:50 Uhr zunachst ein rückwärtiges Fenster der in der Mühlstraße gelegenen Arztpraxis auf. Als der Täter anschließend die Praxisräume betrat, löste er die installierte Alarmanlage aus, woraufhin der Praxisinhaber die Polizei alarmierte.

Als die herbeieilenden Polizeibeamten das Gebäude umstellten, öffnete der 47-Jährige ein weiteres Fenster des Hauses, sprang hinaus und flüchtete in Richtung Pfinz. Dort versuchte sich der Flüchtige, im Wasser hinter einem Busch zu verstecken, die verfolgenden Beamten konnten ihn jedoch rasch ausfindig machen. Nach mehrfacher Ansprache gab der Mann schließlich auf, schwamm zum Ufer und ließ sich widerstandslos vorläufig festnehmen.

Der in Deutschland wohnhafte, serbische Staatsangehörige wurde nach Beendigung aller strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen eines versuchten besonders schweren Fall des Diebstahls.

