Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Brandmeldealarm in einer Unterkunft (01.03.2020)

Trossingen (ots)

Ein ausgelöster Brandmelder erforderte am Sonntagabend gegen 18.00 Uhr den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Trossingen und des Polizeireviers Spaichingen in einer Unterkunft für Asylbewerber und Flüchtlinge in der Gottlieb-Daimler-Straße. Der Brandmelder in der Unterkunft hatte nach der fehlerhaften Benutzung eines Küchenherdes Brandalarm gemeldet. Die Störung war beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Trossingen bereits beseitigt. Der Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr beschränkte sich auf eine Belüftung des Gebäudes. Ein Sachschaden ist nicht entstanden, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell