Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Polizei nimmt mutmaßliche Drogenhändler fest - Mehrere Kilogramm Kokain und Marihuana sichergestellt

Freiburg (ots)

Über 1,5 Kilogramm Kokain mit einem Marktwert von 80.000 - 100.000 Euro und rund sieben Kilogramm Marihuana mit einem Straßenhandelswert von circa 35.000 - 50.000 Euro sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag sichergestellt hat die Polizei am 27.11.2019 in Freiburg. Vier Personen, die im Verdacht stehen, am Handel mit Drogen beteiligt zu sein, wurden durch Kräfte einer Spezialeinheit festgenommen, mehrere Wohnungen wurden durchsucht. Vorangegangen waren den Festnahmen mehrmonatige umfangreiche Ermittlungen der Kriminalinspektion 4 der Kriminalpolizeidirektion.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg hat das Amtsgericht Freiburg Untersuchungshaft gegen die drei männlichen Festgenommenen im Alter von 26, 21 und 26 Jahren sowie eine weibliche 25-jährige Tatverdächtige angeordnet. Die Ermittlungen dauern an.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell