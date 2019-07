Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Martin-Luther-Straße 6.7.2019, 19.30-23.30 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Ein an einem Verkehrsschild angeschlossenes Fahrrad wurde in Landau, in der Martin-Luther-Straße, am Samstag zwischen 19.30 Uhr und 23.30 Uhr, beschädigt. Verursacher des Verkehrsunfalles ist nach Zeugenangaben ein weißer Kleinbus. Dieser wendete im Einmündungsbereich Weißquartierstraße und beschädigte hierbei das Fahrrad und fuhr davon. Es entstand Sachschaden in Höhe von 300EUR. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Landau unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de.

